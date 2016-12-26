日本十个地方政府要求奥运场馆工程费由奥组委负担

日本地方政府要求奥运场馆工程费由奥组委负担 12月26日上午，神奈川县知事黑岩祐治（右二向左）、宫城县知事村井嘉浩、埼玉县知事上田清司、千叶县知事森田健作向东京都知事小池百合子（右一）提交了要求书。（共同社）

【共同社12月26日电】将承办2020年东京奥运会和残奥会部分比赛的神奈川县、宫城县等10个地方政府领导人等26日一起向东京都知事小池百合子、东京奥组委主席森喜朗提交了要求书，要求确认申奥时表明的由奥组委负担临时设施工程费的原则。小池表示将在明年年初举行由东京都和各地方政府共享信息的磋商会，“在年度内敲定负担的大致框架”。

10个地方政府除宫城、神奈川两县外，还包括北海道、埼玉县、千叶县、静冈县、札幌市、埼玉市、千叶市和横滨市。

在都政府，神奈川县知事黑岩祐治强调：“我们认为申办时的原则没有改变”。埼玉县知事上田清司表示：“我们没有接到正式的消息，但却出现了有关负担的各种消息，这令人不快。”

小池回应称“作为东京都将最大限度地探讨能做些什么”，表示27日起将向各地方政府派遣相关工作负责人。

要求书中指出“申办时表明的是临时设施工程费将由奥组委负担”。东京都和奥组委同意调整职责分担，东京都的调查小组建议东京以外地区的临时设施工程费由国家提供补助，然后地方政府也负担一部分。要求书对此表示“地方政府中出现了不安情绪”。

奥组委本月21日宣布东京奥运总预算约为1.6万亿～1.8万亿日元（约合940亿元～1060亿元人民币）。其中，奥组委能够负担的仅有5000亿日元，剩余的设想由东京都、中央政府及地方政府负担。东京都以外的地方政府对被强加负担的危机感加剧，决定一起提出要求。（完）