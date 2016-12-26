关注：自卫队员在全日空进行新政府专机维修保养培训

自卫队员在全日空进行新政府专机维修保养培训 11月16日，航空自卫队员在羽田机场接受全日空教官（右）有关引擎维修的指导。（共同社）

【共同社12月26日电】以白色机身配红线、垂直尾翼上绘有日本国旗图案为特色的日本政府专机2019年度起将采用新机型。为迎接新专机，将运用该机的航空自卫队队员在全日空公司展开培训。专机不仅负责运送皇室和首相等要人，还会用于救援在海外遭遇紧急事态的日本人。队员正带着“任务很自豪”的信念积极训练。

1993年开始运用的现行专机采用的是波音747-400机型。负责维修保养的日航公司不再使用该机型，难以继续负责维修，因此决定新采用波音777-300ER机型。

虽然专机多见于首相外访等时，但任务范围其实很广，包括在海外支援救灾、救援被卷入骚乱等紧急事态的日本人等。除在2013年阿尔及利亚人质事件和今年7月孟加拉国餐厅恐怖袭击事件中运输日本遇难者外，2011年新西兰地震时也负责将国际紧急援助队送至当地。

执行这些任务的是负责专机管理和运用的航空自卫队特别航空输送队（北海道千岁基地）。在专机更新换代前，该队全面开展培养能对波音777进行日常维修的队员。

培训计划由空自和新接受大型维修等工作委托的全日空共同制定。以全日空内部培训计划为参考，按每名队员制定专属培训课程。其中包括能进行车轮、刹车更换等日常检修的一等航空运航机修师的技术学习课程，和获得政府规定的作为机修师最高等级的一等航空机修师资格的课程。

在羽田机场的全日空停机库内，身穿迷彩服的空自队员来到波音777引擎下方，倾听身穿蓝色连体工作服的全日空教官的讲解。

“战斗机和专机有着巨大差别，就像汽车中的F1赛车和大巴。”立志成为一等航空机修师的一等空尉下山日高（36岁）首次涉足客机领域。“与拥有高超技术的全日空机修师一起接受训练十分新鲜。”

这些空自队员自去年4月起开始学科教育，实地学习螺丝的拧紧方法和线缆调整等基本技术。他们神情严肃地表示：“面临特殊任务，已经切身体会到了责任重大。”

曾负责维修现役专机的一等空曹远藤周作（43岁）站在波音777引擎前兴致高昂地表示：“以外交和安保为目的的任务是为了日本，我感到很自豪。”（完）