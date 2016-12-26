详讯：日美将签署缩小美军工作人员范围补充协定

【共同社12月26日电】日本外相岸田文雄26日在外务省向媒体表示，日美两国政府达成实质性协议，将为缩小美方享有优先审判权的“驻日美军工作人员”的对象范围而签署“补充协定”。该协定力争在美国奥巴马政府明年1月任期结束前签署。

缩小美军工作人员范围是鉴于发生了男性美军工作人员施暴并杀害冲绳女性事件的防再发措施之一。

日美两国政府希望通过制定有法律约束力的文件这一比以往修改“地位协定”运用更进一步的做法，来缓和冲绳县方面对美军基地负担的反对情绪。但此举与冲绳县方面要求的彻底修改地位协定还相差较远，中央政府和冲绳县之间的分歧能否消除尚不清楚。

首相安倍晋三28日在美国夏威夷与美国总统奥巴马的首脑会谈中，也将确认通过补充协定谋求防止类似事件再次发生。岸田强调此次举措的意义称，“这是对地位协定进行补充的国际承诺，具有划时代意义。将有助于进一步深化日美同盟。”

日美两国政府7月共同宣布将把美军工作人员分为4类并明确定义，实质性缩小对象范围。9月的两国政府部门间磋商则就签署补充协定达成大致共识。补充协定是对地位协定进行追加性补充的文件，类似施暴杀害女性事件中在基地内互联网相关公司任职的被告的身份的人士将被排除在美军工作人员之外。

岸田称““将定期对美军工作人员是否合规进行审视。对美军工作人员的管理监督将进一步加强，有助于有效防止事件和事故再发。”（完）