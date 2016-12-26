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2016年12月26日 19時48分

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仙台市扩大针对外国游客的促销活动

2016年12月26日

　　【共同社12月26日电】据日本宫城县《河北新报》近日报道，该县仙台市到明年2月为止将陆续开展旨在促进外国游客购物的促销活动。2月是包括中国春节长假的旅游旺季。该市拟在市中心新设旅游问讯处，为外国游客在逗留期间提供更大方便，以期提升购买意愿。

　　该市本月开始了一系列活动，包括面向在市内及近郊大型商业设施总计16个店铺购物的外国游客提供折扣优惠、赠送纪念品等。活动将持续到明年2月底。

　　上年度首次开展同样活动时有10家店铺，此次增加了对象设施。上次的对象游客仅限利用仙台至北京航线（经由上海）的乘客，此次则扩大到造访仙台的所有外国游客。

　　市中心商业街的19家店铺到明年2月中旬举行“仙台购物节”活动，期间外国游客可享受折扣服务、体验日本文化。

　　该购物节与向海外推介日本购物游的一般社团法人“日本购物旅游协会”（东京）在全国各地于同一期间开展的“日本购物节”联动，在外国人浏览较多的该协会网站上为仙台作宣传。

　　该市正大力加强吸引访日外国游客的政策，包括本月在市中心的藤崎本馆新设面向外国游客的旅游问讯处等。市政府负责人自信地表示：“希望为在仙台逗留的外国人提供更大方便、提高他们的满意度，以带动在仙台的消费。”（完）

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