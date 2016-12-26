日裔美国人被收容历史展明年在华盛顿举办 12月20日在美国首都华盛顿的史密森尼美国历史博物馆，实藤纪子正在准备介绍被强制收容的日裔美国人苦难历史的特别展。照片由该博物馆提供。（共同社）

【共同社华盛顿12月26日电】位于美国首都华盛顿的史密森尼美国历史博物馆正在准备举办特别展，主题是继承二战中在美国被视为“敌对外国人”而遭强制收容的日裔的历史。为配合导致强制收容的总统令颁布75周年，特别展将于明年2月17日起向公众开放。该博物馆上一次举办有关日裔美国人历史的单独展览是2004年。此次特别展或将成为重新思考候任总统特朗普执政下存在扩大隐忧的排外主义的契机。

特别展将持续一年到2018年2月闭幕。日军偷袭珍珠港翌年的1942年2月19日由时任总统罗斯福签署的“总统令9066号”原件、展现被收容日裔美国人被迫在设施中生活的图片等100多件展品将亮相博物馆的一角。

此外，展品中还包括祈祷作为美国士兵出征的儿子平安归来的第一代日裔女性缝制的“千人针”布条、为表明对美忠诚而入伍的战士所穿过的美军制服等象征战时在两国夹缝中生存的日裔美国人所面临苦恼的物品。

作为博物馆研究人员参加特别展、来自福冈县的实藤纪子抱着“希望传达日裔美国人所经历的残酷状况”的想法，与日裔团体等多次交换意见并进行展览准备。

不仅美国国内，该博物馆还吸引全球各国游客来访，年参观人数约450万人次。在西部犹他州经历过收容所生活而赞成特别展举办的村上玛丽（89）表示，“总统的一个签名就让我们的权利被剥夺了。不只美国人，希望全世界的人们都能了解那段历史。”

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小资料：强制收容日裔美国人 1941年12月日军偷袭珍珠港拉开太平洋战争序幕后，美国政府对日裔美国人可能协助日方的疑虑增强。总统罗斯福1942年2月19日签署总统令，允许军方能够对特定区域的居民实施隔离。据日裔美国人国家博物馆介绍，约有12万人被收容到约10处设施中。1988年里根政府通过了称隔离政策侵犯基本人权系“重大过失”并为此道歉的《强制收容补偿法》。（完）