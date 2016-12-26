详讯：日本公布并实施赌场法 政府着手制度设计

【共同社12月26日电】日本26日公布并实施了以赌场为中心的综合度假区（IR）建设推进法。有鉴于此，政府以内阁官房为中心着手进行IR的具体制度设计。最快将于明年年初在内阁设置以首相安倍晋三为最高领导的建设推进总部，加速出台实施法案。为探讨赌瘾对策，26日下午将在官邸举行官房长官菅义伟任主席的相关阁僚会议。

安倍政府把IR建设定位为发展战略的核心。尽管自民党也强调这有利于振兴经济和吸引游客，但出于对赌瘾的担忧，反对解禁赌场的舆论根深蒂固。

菅义伟在记者会上表示：“将切实采取包含强化赌瘾对策在内的必要措施”。

赌场法为议员立法，内容是督促政府推进集赌场、宾馆和大型会议中心为一体的IR建设。要求政府力争在施行后一年内制定预防犯罪措施等必要的实施法案。有鉴于此，政府将扩充由警察厅、财务省职员等构成的内阁官房“研究小组”人员，充实态势。

赌瘾对策中除强化启蒙宣传外，构建赌瘾患者无法进入赌场的认证系统等成为探讨课题。在26日的相关阁僚会议中，将包含扒金库和赛马进行全面讨论，力争完善包括赌瘾对策在内的法律建设。（完）