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2016年12月26日 19時48分

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详讯：冲绳县石垣市长拟同意部署自卫队

2016年12月26日

　　【共同社12月26日电】冲绳县石垣市市长中山义隆26日表示将同意接受陆上自卫队部署至石垣岛。中山在记者会上宣读意见说：“在我国安全环境更趋严峻的现状下，充实南西诸岛的防卫体制极其重要。”鉴于中国在石垣市尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边等的海洋活动日益活跃，日本政府为加强南西诸岛的防卫力询问了该市对部署部队的看法。

　　中山提到中国公务船驶入尖阁诸岛周边日本领海、朝鲜发射弹道导弹，称“站在保护市民生命和财产的立场，将同意启动旨在部署的各项手续”。他表示将在具体部署计划出炉的阶段与防卫省展开协调，并“作出最终决定”。

　　防卫省计划在石垣岛部署500～600人规模的警备部队以及地对空、地对舰导弹部队，去年11月向石垣市提出了要求接纳的申请。作为计划部署地的岛中心的周边4个地区则以“安静的生活环境将被破坏，也对观光造成负面影响”为由表示反对。

　　围绕加强南西诸岛防卫力，日本政府今年3月在日本最西端的与那国岛（与那国町）组建了约160人规模的沿岸监视队。此外政府还计划在宫古岛（宫古岛市）部署700～800人规模的部队，宫古岛市6月已表示同意部署。（完）

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