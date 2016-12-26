四国电力提交伊方核电站1号机组报废计划

【共同社12月26日电】日本四国电力公司26日向原子能规制委员会提交了汇总伊方核电站1号机组（爱媛县伊方町）反应堆报废费用和工程的“废止措施计划”，预计在2056年度前后花费约40年完成，费用预计达407亿日元（约合人民币24亿元）左右。

按照计划，第一阶段（约10年）是拆除工程准备期，将搬出乏燃料棒等；第二阶段（约15年）拆除反应堆周边；第三阶段（约8年）拆除反应堆；最后的第四阶段（约7年）拆除厂房。

乏燃料棒将保存在伊方3号机组的乏燃料池中。但由于2024年前后可能会放满，因此考虑设置把乏燃料棒放入金属容器并使用空气冷却的“干式贮存”设施。时间未定。

四国电力社长佐伯勇人当天前往爱媛县政府，为申请就报废反应堆进行磋商而与县知事中村时广会谈。佐伯介绍称：“将切实应对规制委员会的审查，为确保安全而脚踏实地推进工作。”中村则指出“这是长达40年的施工作业。希望你们确立起毫无疏漏的安全施工方法”，再度要求贯彻迅速联络机制并维系公司与当地的信任关系。

伊方1号机组1977年开始运转。因安全对策费用过于庞大，四国电力今年5月决定报废。（完）