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2016年12月26日 19時48分

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冲绳县知事撤回取消许可处置 边野古搬迁工程将重启

2016年12月26日

冲绳县知事撤回取消许可处置

冲绳县知事撤回取消许可处置

图为7月拍摄的冲绳县美军普天间机场搬迁目的地、名护市边野古沿岸地区。中央为美军施瓦布军营。（共同社）

　　【共同社12月26日电】关于美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古，冲绳县知事翁长雄志26日办理了撤销自身发出的取消沿岸地区填海造地许可的手续。这是与中央政府之间的搬迁诉讼20日确定败诉后，县方采取的举措。中央政府已展开协调，拟最快27日重启中断的填海造地工程。中央政府及冲绳县相关人士透露了上述信息。

　　冲绳本月发生了美军新型运输机“鱼鹰”迫降事故，县民的愤怒情绪高涨。若搬迁工程重启，县民的反对呼声无疑将进一步增强。

　　翁长似乎考虑在破坏海底岩石作业中需要的许可等方面，动用知事权限继续阻止搬迁。无法预计工程能否按中央政府所设想的那样推进。

　　官房长官菅义伟26日在记者会上表示“面向（工程）重启的必要准备已经就绪”，还透露说27日将与来东京的翁长围绕2017年度冲绳振兴预算案举行会晤。

　　冲绳县26日下午寄送相关文件。据防卫省冲绳防卫局称，文件到达该局时，撤回手续即生效。根据手续的进展状况，工程重启也可能在28日。

　　填海造地于2013年12月由时任知事仲井真弘多批准，但继任知事翁长在去年10月取消，继而发展成为中央政府与冲绳县的法庭之争，双方在今年3月达成和解，边野古的主体工程一度中断。最终，最高法院在本月20日宣判冲绳县败诉。（完）

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