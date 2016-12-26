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日本杂志销售额近41年来首次低于书籍

2016年12月26日

日本杂志销售额近41年来首次低于书籍

日本杂志销售额近41年来首次低于书籍

12月22日，东京某书店杂志区的情景。（共同社）

　　【共同社12月26日电】26日从东京的“出版科学研究所”调查中获悉，由于出版行业持续低迷，日本今年的杂志销售额预计近41年来首次低于书籍。据分析，原因包括漫画杂志销售不佳等，自上世纪70年代中期以来“杂高书低”状态发生逆转，颠覆了出版界的“常识”。此外，由于智能手机普及、电子杂志畅读服务渗透等，以杂志为销售主力的街头书店的艰难处境浮现出来。

　　该研究所根据今年1～11月的实际销售额，估算了出版物预估销售额（不包括电子版），得出上述结论。杂志销售额约7200亿日元（约合人民币427亿元），较上年减少7.7%。与巅峰时期的1997年相比，市场规模缩至约46%。书籍销售额约7300亿日元，受《哈利波特》系列小说新作和石原慎太郎的小说《天才》大热的影响，较去年仅微减1.6%。杂志与书籍分别连续19年和连续10年销售额不及上年。

　　合计书籍与杂志的纸质出版物整体销售额比去年减少约4.7%，约为1.45万亿日元，近35年来首次低于1.5万亿日元，且连续12年不及上年。

　　杂志方面，《周刊文春》连发独家曝料引发热议，附有赠品的美容杂志及女性时尚杂志也很旺销，但男性杂志和业余爱好杂志表现不佳。研究所负责人特别指出漫画杂志的低迷尤为突出，分析称“（不计入本次预估销售额的）漫画电子版日益被接受，越来越多读者认为漫画‘不是纸质版也行’。”

　　小幅下滑的书籍方面，《哈利・波特与被诅咒的孩子》、动画电影《你的名字。》的原著小说等销量上百万。文学书籍除销售良好的《天才》外，获得芥川奖的村田沙耶香《便利店人生》和获得书店图书大奖的宫下奈都《羊与钢的森林》也成为热销作品。（完）

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