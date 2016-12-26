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2016年12月26日 19時49分

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详讯：日本天皇今后取消发表新年感言

2016年12月26日

　　【共同社12月26日电】日本宫内厅次长西村泰彦26日在记者会上透露，天皇每年在迎来新年之际通过宫内厅发表的感言今后将取消。目的是为已满83岁高龄的天皇减轻负担，由宫内厅提议并得到天皇本人的同意。按惯例在1月2日接受民众朝贺时的致辞则将继续发表。自1990年以来，天皇每年都在迎来新年之际发表感言。

　　天皇在暗示有意退位的8月视频讲话中对减轻公务负担表达了否定性看法。据宫内厅相关人士称，天皇上述想法的背景原因是担忧若削减公务，剩余公务和被削减公务涉及的相关人士之间会产生不公平。

　　但西村在记者会上指出，每年12月23日天皇生日前的记者会和当天接受民众朝贺时的致辞、新年感言和1月2日接受民众朝贺时的致辞十分接近。西村认为，即便天皇不发表新年感言，向国民传递自己心声的机会仍能充分得到保证。据悉，这一点也得到了天皇本人的首肯。

　　有关退位的政府专家会议上，减轻公务负担也是议题之一，但西村否认了此事与取消新年感言之间的关联。至于今后减轻公务负担问题，他表示将继续“根据情况逐一讨论”、“考虑到天皇的想法，很难大幅减少”，重申了一贯态度。

　　新年感言回顾过去的一年，并祝愿国内外的人们新年快乐。但上述内容在天皇生日的记者会和接受民众朝贺的致辞时也会提及。今年12月23日在皇宫举行的民众朝贺中，天皇曾表示“希望明年是充满希望而平稳的一年，祝愿大家健康幸福”。（完）

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