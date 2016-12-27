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关注：特朗普与媒体关系成为焦点 记者担忧采访受限

2016年12月26日

　　【共同社华盛顿12月26日电】美国候任总统特朗普将于明年1月20日上任，其能否与负责报道白宫事务的记者等建立良好关系受到关注。比起记者会更喜欢在“推特”上发表言论的特朗普在总统竞选期间便与美国各大媒体对立，存在采访机会在新政府下可能受到限制的担忧。

　　共和党的特朗普因呼吁打破现有体制而赢得支持，他将主流媒体也视作当权派的一部分，表现出厌恶感称记者为“最差劲的生物”。总统选举后已过去逾一个半月，而特朗普一次也没有同意召开记者会，每天通过“推特”单方面发布消息。

　　被如此行事作风的特朗普任命为负责在白宫应对记者的“白宫发言人”的是，曾在共和党全国委员会担任媒体公关负责人的肖恩･斯派塞。斯派塞被评价为是一个“尖刻”、“雄心勃勃”的人，若有不合意的报道，便在“推特”上贬斥媒体或记者“过分”，与特朗普相似。

　　斯派塞对目前白宫几乎每天连续召开记者会的现状也持否定性态度。一名美国记者表示“这一轻视媒体的姿态可能将继续下去”，担忧记者会频率降低。

　　然而媒体方面似乎也有必要摆正姿态。盖洛普公司今年9月的舆论调查显示，认为媒体“正确公正”的美国国民仅为32%，创下该公司1972年开始此项调查以来的历史新低。这似乎是由于在总统选举中向民主党候选人希拉里･克林顿示好的报道十分突出，共和党的支持者对媒体的不信任感增强。

　　小布什政府时期担任白宫发言人的阿里･弗莱斯彻在美媒撰文预测，特朗普与白宫记者会“必会产生冲突”。他指出，若特朗普继续无视记者会的要求而舆论也予以容许的话，“那么原因是主流媒体已失去国民信任”。（完）

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