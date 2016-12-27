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2016年12月27日 00時07分

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追踪安倍晋三首相（26日）

2016年12月26日

<上午>

09:54 从公邸到官邸。

09:55 接受各媒体的采访。

10:10 与联合国秘书长潘基文举行电话会谈。日本常驻联合国副代表冈村善文、外务省的外务审议官秋叶刚男、综合外交政策局局长石兼公博在座。

11:08 会见外务省的外务审议官秋叶刚男、北美局局长森健良。

<下午>

12:49 抵达东京大手町的经团联会馆，出席经团联审议员会会议，致辞。

13:24 返回官邸。

13:39 会见经济产业副大臣高木阳介。

14:03 接受宇航员大西卓哉的拜访。

14:16 会见外务省综合外交政策局局长石兼公博。

14:35 会见新潟县丝鱼川市市长米田彻，自民党众议员高鸟修一。

15:05 会见外务省综合外交政策局局长石兼公博。

15:52 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、内阁卫星情报中心所长木野村谦一。

16:02 会见内阁情报官北村滋。

16:20 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

16:33 会见外务省的事务次官杉山晋辅、经济局局长山野内勘二、跨太平洋伙伴关系协定（TPP）政府对策总部首席谈判代表大江博。

17:04 会见外务省事务次官杉山晋辅。

17:17 会见自民党干事长二阶俊博等人。

17:47 与内阁记者会的各新闻媒体记者等座谈。

18:17 与官邸工作人员座谈。

18:58 返回东京富谷的私宅。

21:09 抵达羽田空港。

21:07 接受各家媒体采访。

21:28 乘坐政府专机启程赴美国夏威夷访问珍珠港。（完）

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