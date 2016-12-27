日央行行长称海外经济好转将助推日本经济 12月26日下午，日本央行行长黑田东彦在东京召开的日本经团联会议上发表演讲，指出海外经济正趋于好转，日本经济可以借此东风进一步迈进。（共同社）

【共同社12月26日电】日本央行行长黑田东彦26日在东京都内召开的日本经济团体联合会（经团联）会议发表演讲，指出海外经济正趋于好转，“日本经济可以借此‘东风’进一步迈进”，强调了对经济前景的积极看法。

日本央行9月立下长期利率的引导目标，目前实施的是将其保持在0%附近这一低水平的宽松政策。他表示，美国长期利率出于对美国候任总统特朗普的期待而大幅提升，但日本的长期利率依然维持在目标范围之内，这是“（货币政策）发挥了预期的效果”，显示出对新政策框架的信心。

黑田指出，除新兴市场国家经济出现增长势头之外，发达国家中经济形势好转的动向也在扩大。在承认特朗普的政策等不透明因素存在的同时，黑田也表示“终于开始摆脱雷曼危机后的调整局面，进入新阶段”。

若海外经济好转，日本也面临长期利率上升的压力。但日本央行若能将利率控制在较低水平，也将能通过扩大利率差推动惠及出口企业的日元贬值。黑田强调通过适当操控利率，或能把海外经济的恢复变成“更大的‘推动力’”，并呼吁企业继续积极投资。

此外，有关实现物价上升所不可或缺的工资上调事宜，黑田表示劳动市场供需坚挺，敦促称“加薪环境已经完备”。（完）