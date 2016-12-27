观察：自民维新“蜜月关系”引公明党不满

【共同社12月26日电】日本联合执政的自民党与公明党之间渐生摩擦。由于在国会应对中自民党与日本维新会“蜜月关系”的影响扩大，公明党对急于在临时国会上通过以赌场为中心的综合度假区（IR）建设推进法的自民党备感不满。东京都议会上，公明党突然向都知事小池百合子靠近，形成了与曾有合作关系的自民党“绝缘”的局面。关系修复尚无眉目，两个执政党的合作预计将蒙上阴影。

“自公两党将为政权稳定而尽力，这一点上不存在分歧。”公明党党首山口那津男12月下旬在记者会上就两党围绕赌场法产生矛盾的说法予以了竭力否定。

然而，公明党内几乎不见与此言相符的举动。自民党在约两周的时间内匆忙推进赌场法审议，公明党内对此意见不一，党内人士强烈认为是被迫作出了自主投票这一苦涩的决定。一名资深议员怒斥道：“自民党太乱来了。”

自民党之所以迫切地想要通过赌场法，是由于考虑到了积极想要引进赌场的日本维新会的意愿。除了作为对日本维新会在通过跨太平洋伙伴关系协定（TPP）批准案上的合作的“回报”，日本首相安倍晋三若要实现其修宪的夙愿，维新会的合作也被认为不可或缺。然而公明党将其视作“维新会优先”，结果增加了对自民党的不信任。

自民党并未对此袖手旁观。22日夜晚，安倍与公明党党首山口那津男、干事长井上义久等在东京的河豚料理店会餐，试图展示两党间的圆满关系。

然而24日中午，安倍与日本维新会党首、大阪府知事松井一郎及维新会前党首、前大阪市市长桥下彻举行了会谈。听闻这一消息的公明党干部不满地表示：“对此没什么好心情，自公两党之间的裂痕不会简单地修复。”

不谐和的声音在东京都议会也呈现出来。围绕议员报酬削减案与自民党对立的公明党宣称要重新审视合作关系。与小池开始缩短距离。在其支持母体“创价学会”的干部聚集的22日的会议上，有意见指出都议会中关系的恶化将波及国政。

自民党内部对于不断招致不满的公明党开始出现冷淡的声音。鉴于自民党在众参两院都确保过半数席位的情况，一名前阁僚称：“现在已不同于公明党把握政策决定的决定性一票的时代了。自民党处于能分别利用公明、维新两党的立场。公明党还不明白。”（完）