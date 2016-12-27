日本出台长时间劳动对策 扩大违法企业名称公布范围

【共同社12月26日电】鉴于电通公司员工自杀，日本厚生劳动省26日公布了紧急的长时间劳动对策。具体将扩大多次违反法律的企业名称公布对象范围，过劳死和过劳自杀的工伤认定以及在公司多个办公点发现非法长时间劳动等情况将成为被公布对象。同时为了消灭“免费加班”，还将采用让公司准确掌握员工劳动时间的机制。然而，公布企业名称的条件依然严格，是否能有效改善尚是未知数。

政府在工作方式改革实现会议上对长时间劳动对策进行讨论，有意见要求设定加班时间的绝对上限以及加强违反时的惩罚力度。原计划明年3月汇总政府方针，但由于修正法律需要时间，将提出行政条例能够实现的对策争取实现“零过劳死”。此次对策将于1月开始陆续实施。

企业名称公布制度从2015年开始实施。公布的对象是一年之内发现有三个办公点出现10名以上员工或四分之一以上员工每月100小时以上非法长时间劳动。至今适用的企业仅有一家。

今后公布的条件改为，两家办公点以上存在过劳死或过劳自杀的非法劳动，或一家办公点存在过劳死或过劳自杀同时发现其他办公点出现此前上述规模的每月超过100小时以上非法劳动。

为了消除成为长时间劳动温床的“免费加班”，还将新设指南，若自我申报与实际劳动时间不符，企业方面开展实际情况调查。并且要求把“企业方面暗示的自我启发时间”也算做劳动时间。这是因为存在有被迫减少加班时间的员工把实际在公司工作的时间以“自我启发”等理由作为劳动时间外申报的情况。

另外，企业存在多个办公点违反法令的情况时，劳动局从现行的对各家办公点进行指导改为向公司总部指导，强化监督体制。

在多个都道府县拥有办公点的大公司是企业名称公布制度的对象。（完）