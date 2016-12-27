安倍启程赴珍珠港祭奠死难者 强调日美和解

安倍启程赴夏威夷访问珍珠港 12月26日晚，日本首相安倍晋三从羽田机场乘坐政府专机启程赴美国夏威夷访问珍珠港。右为陪同访问的防卫相稻田朋美。（共同社）

【共同社12月26日电】日本首相安倍晋三为访问日美开战地美国珍珠港，于26日晚间乘坐政府专机从东京羽田机场飞往夏威夷。启程之前，安倍向媒体记者表示，“不能重蹈战争灾难的覆辙。希望与奥巴马总统一同向世界传递这一面向未来的愿望、誓言以及和解的价值。”这是日美首脑首次赴珍珠港祭奠死难者，或成为历史性的一次访问。

安倍当地时间27日上午将与奥巴马一起在珍珠港“亚利桑那纪念馆”悼念偷袭珍珠港事件的死难者。两国首脑将分别发表讲话，计划强调和平誓言以及两国的纽带。

祭奠前将举行安倍与奥巴马的最后一次首脑会谈，确认日美同盟的重要性。安倍在羽田机场说：“希望此次会谈能向世界传递一起强化至今的同盟的价值。”

安倍26日中午在东京举行的日本经济团体联合会（经团联）会议上就夏威夷的访问强调称：“希望从珍珠港传递面向未来的讯息，不能让战争的悲剧重演。希望能成为历史性的一次访问。”

亚利桑那纪念馆建在被击沉的美国亚利桑那号战列舰上。两位首脑将在墙上刻有战殁船员姓名的祭奠区献花。

日本政府称，上世纪五十年代曾有吉田茂、鸠山一郎、岸信介三位前首相在任期内访问过珍珠港的美军司令部等地。最近，2008年时任众院议长的河野洋平前往亚利桑那纪念馆祭奠。

安倍在访问首日的当地时间26日也将赴日美战争死难者等长眠的美国太平洋国家纪念公墓献花。此外将访问日本人墓地悼念日系移民以及原日本海军士兵。（完）