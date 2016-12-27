详讯：东芝拟就美核电业务计提千亿日元规模损失

【共同社12月27日电】27日获悉，处于重整期的东芝考虑在2016财年年报中就美国的核电业务计提1000亿日元（约合人民币59亿元）规模的损失。当天举行的董事会上将进行讨论，亏损额还可能进一步扩大。东芝通过财务造假隐瞒盈利下降，2015财年遭遇巨额净亏损达4600亿日元。财务状况极其严峻的情况下，为恢复财务健康进行增资也成为东芝的当务之急。

东芝去年12月通过美国核能子公司西屋电气（WH）收购了从事核电站建设业务的芝加哥桥梁与钢铁公司/石伟公司(CB&I/Stone and Webster)。东芝27日宣布考虑实施对该公司资产和业务评估调低的“计提减值损失”。

在收购石伟公司时，东芝与其前母公司“CB&I”之间在业务评估和价值上存在分歧，甚至还诉诸公堂。

作为东芝财务基础的股本截至今年9月底为3632亿日元，亏损若进一步扩大，可能导致股本进一步被削减。东芝可能已向主要交易银行等说明了情况，可能会提出申请金融援助。

财务造假导致改革滞后的东芝去年被迫进行了大规模裁员。半导体业务的好转带动截至今年11月时预计2016财年有望扭亏为盈实现净利润1450亿日元。

东芝一度将核电业务视作未来的盈利增长支柱，但新建业务迟迟无法推进，国内外环境十分严峻。日本政府内部也传出有必要对核反应堆厂商进行重新洗牌的呼声。（完）