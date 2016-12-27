安倍抵达夏威夷前往美国太平洋国家纪念公墓献花

【共同社火奴鲁鲁12月26日电】当地时间26日上午，日本首相安倍晋三抵达美国夏威夷火奴鲁鲁，并前往太平洋战争和越南战争等的战殁者等长眠的美国太平洋国家纪念公墓献花。时值日军袭击珍珠港75周年，此行向死难者默哀并展示了曾经交火的日美两国的和解与纽带。当地时间27日上午，他将与美国总统奥巴马一同前往日美战争开端地珍珠港追悼死难者。

安倍26日上午乘坐政府专机抵达火奴鲁鲁希卡姆空军基地。除日本外相岸田文雄、防卫相稻田朋美外，美国驻日本大使卡罗琳･肯尼迪等也一同前往。小雨中，安倍献上了花圈并默哀。之后，前往首位日裔美国联邦议员、2012年去世的参院议员丹尼尔·井上的墓前献花，追思其为加强日美间纽带作出的重大贡献。

国家纪念公墓曾在2011年和2008年分别有时任日本首相野田佳彦及时任众院议长河野洋平前往献花。

安倍在访问公墓后，还在埋葬着珍珠港袭击中战死的日本兵及日裔移民的日本人墓地献花，并前往开展失踪士兵遗骨收集工作的美国国防部设施。

安倍将于当地时间27日上午与奥巴马一同前往夏威夷珍珠港沉没的“亚利桑那”号战舰上方建立的亚利桑那纪念馆。据日本政府称，这是日本首相首次前往该处，将成为历史性的访问。届时他将发表讲话，表明不再让战祸重演的“不战誓言”。

上世纪50年代，吉田茂、鸠山一郎、岸信介3位前首相曾前往珍珠港。（完）