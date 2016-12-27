日韩慰安妇共识即将满周年 解决取得一定进展

日韩慰安妇共识即将满周年 图为位于首尔的日本大使馆前象征慰安妇问题的少女像。摄于12月26日。（共同社）

【共同社首尔12月27日电】28日将迎来有关解决日军慰安妇问题的日韩共识达成1周年。根据共识将日本政府拨款的10亿日元（约合人民币5900万元）发放给原慰安妇的现金支付在一定程度上取得进展，一直被搁置的《军事情报保护协定》（GSOMIA）的缔结等，其他领域的日韩合作也正在展开。另一方面，韩国总统朴槿惠因密友干政嫌疑本月受到弹劾，反对共识的在野党话语权增强。

韩国在近1年内的多次舆论调查中，对共识持否定态度的回答占多数，难以说受到民意支持。

即便如此，使用日本政府资金向原慰安妇提供支援的“和解·治愈财团”理事长金兑玄21日表示，在达成共识时尚健在的46名原慰安妇中，有34人接受了现金支付。以超过半数的人接受为目标的该财团相关人士称“可以说取得了一定的成功”。

日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治在本月与韩国外交部东北亚局局长郑炳元举行会谈。他向媒体表示以“切实实施协议”为前提，确认了强化合作的方针。

然而围绕日本政府要求撤去、在共识中韩国政府表示要为“妥善解决”作出努力的驻首尔日本大使馆前的少女像，仍未有具体的行动。少女像在韩国被视为慰安妇问题的象征。也有看法认为民众对撤去或转移有很强的抗拒感，而在朴槿惠政府变成“跛脚鸭”后更加遥遥无期。

共识达成后在少女像旁边，学生们开始持续为“守护少女像”而交替静坐，在白板上写下的持续时间很快将达到365天。（完）