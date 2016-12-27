侧记：核爆受害者纸鹤捐赠珍珠港 象征日美增进交流

核爆受害者纸鹤捐赠珍珠港 图为在亚利桑那纪念馆游客中心展出的“原爆之子”原型佐佐木祯子折叠的纸鹤，12月15日摄于美国夏威夷。（共同社）

【共同社12月27日电】“原爆之子”雕像（位于广岛市）的原型佐佐木祯子亲手折叠的纸鹤在日本首相安倍晋三即将访问的美国夏威夷珍珠港亚利桑那纪念馆游客中心展出。祯子在广岛遭受原子弹轰炸后坚持折纸鹤，直至1955年去世，年仅12岁。据悉，她的侄子、核爆受害者第二代佐佐木祐滋（46岁）透露，明年1月将新送去受害者等人折叠的纸鹤。

美国总统奥巴马5月访问广岛时带去了自己折叠的纸鹤，日美不断通过纸鹤进行交流。祐滋祈愿“希望成为增进日美纽带的象征。”

祯子折叠的纸鹤是2012年祐滋等遗属寄托“有助于日美放下恩怨加强纽带”的想法向纪念馆捐赠的。为了实现这个目标，曾下令向广岛和长崎投掷原子弹的美国前总统杜鲁门之孙向设施方面做了工作。另外，为了筹措展示费用，奥巴马的母校夏威夷普纳荷学校的学生和日裔美国人还举办了募捐活动。

5月奥巴马带着亲手折叠的纸鹤来到广岛，知晓此事的祐滋认为这其中包含对祯子纸鹤回礼的意味。

今年是日军偷袭珍珠港75周年，祐滋决定借此契机再次捐赠，表达对奥巴马等美国方面的感谢，他请核爆受害者及演讲现场的初中生们折叠了数千只纸鹤。

此外，祐滋还对日美首脑会谈充满期待，称“希望成为追忆两国战殁者，迈向未来的契机。”（完）