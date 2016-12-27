川崎市人权措施协议会要求对仇恨言论提前管控 12月27日上午，人权措施推进协议会会长阿部浩己在川崎市政府向川崎市长福田纪彦（右）提交报告，要求对仇恨言论提前管控。（共同社）

【共同社12月27日电】应川崎市市长福田纪彦的要求，就仇恨言论对策进行审议的该市人权措施推进协议会27日向福田市长提交了报告，要求制定事先限制公共场所仇恨言论的指导方针以及针对歧视行为整体的条例等。

大阪市7月全面施行了在认定为仇恨言论的情况下公布个人及团体名的全国首个管控条例，但考虑到宪法中言论自由的规定，该条例仅为事后对策。若川崎市的指导方针得以制定，将成为全国首项提前管控措施。

福田市长接到报告后向媒体表示，关于指导方针制定将在明年11月为止的任期内确定一定的方向。

协议会此前为使提前管控不侵犯集会和言论自由进行了谨慎讨论。报告中指出，原则上允许使用公共设施，但在可能有不当歧视言行的情况下则应不允许使用。

报告还指出，这种情况下需要有客观标准。在条例制定之前首先要制定指导方针，要求写入依据5月通过的《仇恨言论对策法》及《消除种族歧视条约》中仇恨言论的定义，以及设立防止随意判断的第三方机构。

报告还提及了暂时通过已有条例的利用限制条款解释进行处理。并建议积极删除网上仇恨言论。

川崎市5月在对策法通过后，全国首次没有允许多次发表仇恨言论的游行示威主办团体使用公园。6月横滨地方法院川崎支部以“在集会和言论自由的保障范围外”为由，依据该法，决定对该团体的男性处以禁止在部分地区举行游行的临时处分。

在那之后，福田市长向协议会提出审议要求。（完）