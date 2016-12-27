边野古重启填海造地 冲绳知事暗示采取对抗措施

【共同社12月27日电】有关驻日美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古计划，已撤销自身发出的取消沿岸地区填海造地许可手续的该县知事翁长雄志27日在首相官邸与官房长官菅义伟举行会谈，要求在重启填海造地工程前举行磋商。菅义伟未接受该提议并告知工程将重启，会谈无果而终。翁长暗示将采取对抗措施，称“不得不变得强硬。”防卫省冲绳防卫局当天重启了填海造地工程。

冲绳县26日将撤回文件寄送给防卫局。文件于27日上午送达，填海造地批准效力立即恢复。

翁长在会谈中提出“包括事前磋商在内，希望继续开展对话。”菅义伟对此予以拒绝，称“正在进行工程重启前的必要准备。我国是法治国家，将依据（边野古搬迁）终审判决主旨推进工程。”双方在记者会等场合透露了上述消息。

同时菅义伟在记者会上强调“考虑到减轻冲绳基地负担、消除危险性及威慑力时，边野古搬迁是唯一的解决方案。”他对工程重启后与县政府进行磋商持灵活态度。

这是冲绳县在有关边野古搬迁诉讼案终审中败诉后双方的首次会谈。翁长力争通过行使知事权限继续阻止搬迁，工程能否如政府所愿顺利推进尚不得而知。

美军新型运输机“鱼鹰”迫降事故发生后，冲绳县方面对政府仅过去6天就同意复飞作出强烈抨击，一旦工程重启势必将遭到当地的反弹。（完）