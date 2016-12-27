日本文科相告知福井县“文殊”报废决定遭批评

【共同社12月27日电】日本文部科学相松野博一27日访问福井县，在县政府与县知事西川一诚举行会谈，通报了中央政府将报废日本原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（位于该县敦贺市）的正式决定。西川对政府的报废决定批评称，“对于这一草率公布决定的做法我县居民感到无法信任。”

西川就文殊报废措施表示，“必须提交能让当地放心的具体方案。”对于被原子能规制委员会认为不够格担任运营主体的原子能研究开发机构将负责报废作业一事，西川也强调称，“能否展开充分的运营让我们感到极其不安。”

松野重申了力争明年4月左右制定报废计划的方针，称“将在得到当地充分理解的基础上为具体落实工作而努力”。有关将在“文殊”厂区内新建实验堆，他透露称可能在明年1月设立专家会议展开讨论。

此外，松野还就规制委员会去年要求变更“文殊”运营主体的建议透露称，将根据政府决定在28日作出答复。

之后松野还与敦贺市市长渊上隆信会面。渊上表示不满称，“中央政府未充分考虑当地意见，十分遗憾。”他还提出希望建设联通敦贺市与滋贺县的隧道，希望设置与中央政府间的磋商平台。松野之后还视察了“文殊”。

日本政府21日在旨在与福井县共享信息的相关磋商会上介绍了报废反应堆的决定，西川知事抗议称此事没有当地理解无法同意。政府显然无视了西川的想法，在磋商会后的原子能相关阁僚会议上正式决定报废“文殊”。

松野在磋商会中提出方案称，中央政府将齐心协力对原子能机构进行指导，为安全推进报废作业，还将构建特别报废措施体制，将第三方技术评估也加入其中。（完）