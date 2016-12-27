夏普拟于2018年销售8K家用电视

【共同社12月27日电】27日获悉，处于重整期的夏普公司正在探讨于2018年在日本国内发售适用新一代超高清8K播放技术的家用液晶电视机。总务省力争在2018年开始实际播放，公司瞄准了2020年东京奥运商机开拓市场。

因与收购方台湾鸿海精密工业的合作使成本得以缩减等，夏普高管就业绩表示“将扭亏为盈”，预计2016年第四季度（10月至12月)报表中的净损益将出现盈利。季度净损益出现盈利为2014年第三季度以来首次。

8K电视清晰度为已经上市的高品质4K的4倍，在家电巨头中索尼等正致力于实现商品化。夏普则将资源集中在其擅长的60至90英寸超大屏幕，为8K电视的投入进行准备。

用于8K的高密度集成电路（LSI）预计将在福山工厂（位于广岛县福山市）制造。8K在将画面的部分扩大时也能维持一定的鲜明度，因此也讨论向手术等需要精密画面的医疗领域销售。

家用电视机发售前，2017年也将扩充从2015年开始销售的商用8K显示器的产品线。围绕新一代播放技术，NHK今年8月通过卫星广播开始了4K和8K的试播。

由东京的主要民间电视台等组成的播放服务升级促进协会在本月1日也开始试播4K和8K，进入了为实现实际播放验证技术性课题的阶段。（完）