Close

共同网

2016年12月27日 21時45分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

煤炭价格一年暴涨两倍多 钢材涨价或影响多个行业

2016年12月27日

　　【共同社12月27日电】生产钢铁所需原料煤炭的价格一年内上涨了两倍多，新日铁住金等日本钢铁厂商叫苦不迭。各钢铁公司向汽车、电器、造船等客户提出了强烈的钢材涨价要求，其影响可能会波及多个行业。

　　主要原因在于中国为削减过剩的产能，限制了煤炭行业的开工天数。同时也受到澳大利亚矿山事故及价格波动下闻风而动的热钱的影响。美国的煤矿在煤炭价格低迷时期相继关闭，全球供给能力缩小也是一方面因素。

　　新日铁住金与海外资源巨头本月达成的2017年一季度煤炭价格为每吨285美元。2016年一季度时仅为81美元。

　　作为每季度合同参考的现货价格也从夏季前后开始一路走高，一度甚至突破300美元。季度合同也在第三季度为92.5美元，到第四季度直线飙升至200美元。

　　日美钢铁联盟的会长、新日铁住金公司社长进藤孝生指出，“未来价格上涨预期有所减弱，但必须认为暂时价格将居高不下。”原料煤炭价格在过去几年维持在100美元左右，但其他钢铁巨头高管也预测称，“估计短期内将维持在高价位，难以重回100美元的水平。”

　　新日铁住金和JFE钢铁、神户制钢所均对汽车厂商等客户要求提高钢材价格。某钢铁巨头一把手甚至强调称，“将以坚定不移的决心把上涨的价格转嫁出去。”

　　受中国钢铁制造商产能过剩的冲击，各钢铁公司的业绩此前一直十分低迷，但国内粗钢产量触底反弹，正处于回升通道。不少人预计新年后2020年东京奥运相关需求将全面显现，但原料煤炭价格的急剧上升或将形成重压。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月21日详讯：IOC肯定东京奥运最大1.8万亿日元总预算计划
  2. 2016年12月22日快讯：日本外相称已支付UNESCO今年会费
  3. 2016年12月23日一日本男子因间谍嫌疑在中国接受首次公审
  4. 2016年12月22日详讯：日本外相称已支付UNESCO今年会费
  5. 2016年12月23日日本政府拟大幅提前针对赌博上瘾情况的调查

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网