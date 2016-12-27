煤炭价格一年暴涨两倍多 钢材涨价或影响多个行业

【共同社12月27日电】生产钢铁所需原料煤炭的价格一年内上涨了两倍多，新日铁住金等日本钢铁厂商叫苦不迭。各钢铁公司向汽车、电器、造船等客户提出了强烈的钢材涨价要求，其影响可能会波及多个行业。

主要原因在于中国为削减过剩的产能，限制了煤炭行业的开工天数。同时也受到澳大利亚矿山事故及价格波动下闻风而动的热钱的影响。美国的煤矿在煤炭价格低迷时期相继关闭，全球供给能力缩小也是一方面因素。

新日铁住金与海外资源巨头本月达成的2017年一季度煤炭价格为每吨285美元。2016年一季度时仅为81美元。

作为每季度合同参考的现货价格也从夏季前后开始一路走高，一度甚至突破300美元。季度合同也在第三季度为92.5美元，到第四季度直线飙升至200美元。

日美钢铁联盟的会长、新日铁住金公司社长进藤孝生指出，“未来价格上涨预期有所减弱，但必须认为暂时价格将居高不下。”原料煤炭价格在过去几年维持在100美元左右，但其他钢铁巨头高管也预测称，“估计短期内将维持在高价位，难以重回100美元的水平。”

新日铁住金和JFE钢铁、神户制钢所均对汽车厂商等客户要求提高钢材价格。某钢铁巨头一把手甚至强调称，“将以坚定不移的决心把上涨的价格转嫁出去。”

受中国钢铁制造商产能过剩的冲击，各钢铁公司的业绩此前一直十分低迷，但国内粗钢产量触底反弹，正处于回升通道。不少人预计新年后2020年东京奥运相关需求将全面显现，但原料煤炭价格的急剧上升或将形成重压。（完）