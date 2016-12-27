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2016年12月27日 21時44分

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USJ门票明年2月起涨价 连涨8年

2016年12月27日

　　【共同社12月27日电】日本环球影城（USJ、位于大阪市）27日宣布，2017年2月8日起上调门票价格。1日周游券成人票价格从7400日元（约合人民币440元）上升至7600日元。USJ门票自2010年以来将连续8年涨价。

　　据其运营公司介绍，近年来在USJ一直积极进行投资，包括2016年3月斥资约100亿日元新建了云霄飞车等。涨价也是希望“在提升主题乐园满意度的基础上，要求顾客分担一些成本”（负责人语）。

　　1日周游券中，4至11岁儿童门票将从4980日元涨价至5100日元，65岁以上老年人门票从6650日元涨价至6830日元。

　　2001年开业时，USJ的1日周游券成人门票价格为5500日元。近年来随着“哈利･波特”主题区开业等大型投资的接连注入，园内努力推陈出新，同时2010年起每年涨价100～300日元不等。

　　东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋乐园的1日成人门票均为7400日元。USJ明年2月涨价后，将比迪士尼乐园贵200日元。（完）

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