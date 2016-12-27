日本原子能委员会就开发快中子反应堆称应看清现实

【共同社12月27日电】鉴于日本政府决定开发快中子增殖原型反应堆“文殊”后续的快中子反应堆，政府的原子能委员会（冈芳明任委员长）27日汇总了见解，要求认真对待国民对于普通核电站轻水反应堆抱有的不安与不信任。对于政府在没有就重启核电站获得充分信任的情况下，致力于开发难以预见未来的快中子反应堆的做法警告称，“应该切实看清眼前现实”。

见解提及日本拥有约48吨可转用于制造核武器的钚，但作为核电站的燃料其消耗量并未增长，从核不扩散的观点正在引发国际社会的担忧。考虑到快中子反应堆被称为是消耗钚的手段之一，见解提出，通过轻水反应堆来消耗的钚热发电是唯一现实的手段。

此外还就轻水反应堆称，电力公司不能仅仅满足于符合监管部门的标准，强调了主动提高安全性的重要性。指出有必要构建由相关部门、产业界及研究机构等合作的框架。

冈芳明在22日的会议上指出：“发电成本高的快中子反应堆无法在电力竞争环境下商业化。应探讨作为商用的成立条件及目标。”（完）