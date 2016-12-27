热点：日美民众对袭击珍珠港的历史认识存在分歧

日美民众对袭击珍珠港的历史认识存在分歧 在刻有袭击珍珠港遇难者等名字的亚利桑那纪念馆墙壁前，供奉着花环与纸鹤。12月24日摄于美国夏威夷瓦胡岛珍珠港。（共同社）

【共同社火奴鲁鲁12月27日电】美国政府希望把日本首相安倍晋三访问珍珠港，作为继总统奥巴马广岛之行后，再次强力发出“和解的力量”讯息的契机。不过，美国国内认为袭击珍珠港是一场“偷袭”的批判性舆论根深蒂固，日本的一部分保守人群则对战争责任提出质疑，两者互不相容。有专家指出“历史认识的分歧并未消除”。

“珍珠港难道不是一场无法被正当化的攻击吗？如果日本首相前去访问却不道歉，美国退伍军人会怎么想？”本月5日，白宫发言人欧内斯特在白宫的记者会上接到了这样的提问。

对于珍珠港一战，美国国内有观点批评日军事前未予通告就实施了攻击；也有意见指出当时美国对日施压仅止于经济制裁，但日本却诉诸武力等。

美国候任总统特朗普也就奥巴马在日本未对珍珠港道歉的情况下访问广岛一事持批评看法。有意见指出，这可能是在为美方幸存者与保守人群的反感情绪代言。

另一方面，日本国内以保守人群为中心主张“并非偷袭”；此外，认为“日军仅对军事设施进行了攻击”，因此不应与原子弹轰炸广岛和长崎相提并论的看法也一直存在。甚至有阴谋论称，“美国是为制造参战借口而让日本袭击的”。

1994年，日本政府内曾讨论由天皇夫妇前往珍珠港的亚利桑那纪念馆献花，但被反对称“这将变成天皇进行道歉，相当于政治利用”，因此改变了原计划。预计首相安倍晋三即将在珍珠港发表的感言中也不会涉及道歉。

《纽约时报》网络版25日刊登一幅讽刺画，图中安倍用钉子钉上写有“二战”字样的棺材，暗示安倍竭尽全力想通过访问珍珠港把战争变为“过去”。

熟悉对日外交的华盛顿学院副教授安德鲁･奥罗斯指出，“对于美国国民而言，珍珠港是非常特别且神圣的场所”，分析认为“无论日美关系变得如何紧密，都无法在历史认识上达成妥协。”（完）