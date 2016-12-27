日本政府重启填海造地工程 冲绳民众强烈反对 12月27日下午，美军普天间机场搬迁工程重启，反对派市民等在冲绳县名护市边野古的美军施瓦布军营前高呼反对口号。（共同社）

【共同社12月27日电】日本政府似乎无视冲绳的声音，再次采取强制做法。27日重启了冲绳县美军普天间机场搬迁至名护市边野古的工程。集会抗议的市民们强烈反对称“国家不倾听我们的声音”、“一定要阻止工程”，发出了愤怒的声音。

反对派市民等一大早赶到填海造地预定地旁边的美军施瓦布军营大门前，一度达到约250人。传出工程重启的消息后，民众高呼“不允许填海造地”、“县民不会认输”，气势高涨，向着基地多次高举拳头。

冲绳和平运动中心事务局长大城悟（53岁）批评称：“政府不仅不倾听县民的声音，也不听知事的声音。再次拿出了强硬姿态。”上午乘皮艇进行抗议活动的东京都杉并区的非政府组织（NGO）职员野川未央（34岁）表达决心称：“我们决不会放弃，直到停工为止。政府用暴力方式驱赶市民，我们用非暴力方式表达诉求。”

要求普天间机场美军飞机停止发出噪音的第二次普天间噪音诉讼的原告团团长岛田善次（76岁）愤怒地说道：“国家为所欲为。”他还紧抿双唇愤怒地表示：“如果在边野古建起基地，基地负担将留给子孙后代。除了停建别无他选。现在是关键时刻。”（完）