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2016年12月27日 23時36分

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安倍与奥巴马正式会谈达9次 意在强化日美同盟

2016年12月27日

　　【共同社火奴鲁鲁12月27日电】日本首相安倍晋三2012年第二次上台后的四年里与美国总统奥巴马举行了8次正式首脑会谈，强化了日美同盟关系。虽然围绕国家利益也曾有过主张对立的情况，但通过奥巴马访问核爆地广岛以及安倍访问珍珠港进行此次第9次会谈，进一步提升信赖关系。当地时间27日上午，两位首脑一同前往亚利桑那纪念馆进行悼念。

　　安倍在2012年底上台后就希望与奥巴马早日会谈。然而美国方面没有回应，首次会谈推迟到2013年2月下旬。官房长官菅义伟回顾当时称“日美关系处于最差的情况，首脑会谈迟迟未能决定”。

　　安倍与有公事公办风格的奥巴马被认为“不一定合得来”（日本政府高官语），而安倍在2014年4月奥巴马访日之际为缩短距离煞费苦心。

　　那是18年来首次作为国宾接待美国总统。安倍在东京银座的高级寿司店款待了奥巴马。然而奥巴马在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的谈判中要求日本让步。将建立信赖关系放在重点的安倍后来抱怨称“光谈工作的事情了”。

　　两位首脑就如何应对增强军备的中国进行了协调。奥巴马作为美国总统首次明确表示尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美方对日本防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。另一方面，安倍实施安全保障相关法，解禁集体自卫权，也使防护美国军舰成为可能，深化了合作关系。（完）

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