详讯2：东芝拟就美核电业务计提千亿日元规模损失

东芝拟就美核电业务计提千亿日元规模损失 12月27日下午，在东京都港区东芝公司总部举行的记者会结束时，纲川智社长鞠躬致意。（共同社）

【共同社12月27日电】处于重整期的东芝公司27日发布消息称，在美国开展核电业务的集团公司有可能计提最多数千亿日元规模的损失。东芝本身的损失额还在详细调查中，结果将反映到2016年4～12月财报中。东芝的美国核电业务去年也实施了2500亿日元（约合人民币148亿元）规模的减值损失处理，连续两年计入巨额损失实属罕见。东芝为强化财务基础拟进行增资，可能不得不从根本上调整经营。

作为东芝财务基础的股本截至今年9月底为3632亿日元。根据此次减值损失处理的影响，其财务基础可能进入“危险水域”。召开记者会的社长纲川智表示：“正在就包括资本政策在内进行讨论。”此外还道歉称：“给所有相关人士造成困扰，表示由衷的歉意。”

另一方面，出席记者会的经营干部就有可能计提损失的理由说明称：“因为认识到正在美国建设的核电站到建成所需的费用比预想的要多。”关于对业绩带来的具体影响则称，“还在详细调查，目前无法回答”。

在美国的核电业务中计提损失的是去年12月通过美国核能子公司西屋电气（WH）收购的进行核电站建设的芝加哥桥梁与钢铁公司/石伟公司(CB&I/Stone and Webster)。该公司业务费用增加，资产价值远低于当初的预计。东芝当天召开董事会，就计提损失进行了讨论。（完）