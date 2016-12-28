详讯：日本政府重启填海造地工程 冲绳知事决心阻止
2016年12月27日
【共同社12月27日电】日本政府27日下午重启了驻日美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁目的地名护市边野古沿岸的填海造地工程。对于中央政府拒绝磋商、重启工程的强硬态度，美军新型运输机“鱼鹰”迫降事故后中央政府的应对导致不满情绪高涨的冲绳加剧了反对。知事翁长雄志表示“绝对不允许建设新边野古基地”，再一次表示决心动用一切权限阻止边野古搬迁。
由于在最高法院的审判中败诉，翁长26日表明撤回取消填海造地许可的决定。27日填海造地许可再次生效，因此施工成为可能。诉讼期间因中央政府与县方的和解，施工一度中断，这是约9个半月以来的重启。中央政府和冲绳县激烈对立的普天间机场搬迁问题进入了新阶段。
今后的焦点是向海中投入沙土开始填埋的时期。由于对自然环境有显著影响，以后要恢复原状十分困难，反对搬迁的市民的阻止活动也可能激化。填海造地时所需的“岩礁粉碎许可”明年3月底将迎来更新期限，翁长考虑使用该许可的权限等与中央政府对抗。
冲绳在13日的“鱼鹰”迫降事故后，对于容忍了很快复飞的中央政府的不信任感加剧。翁长27日在东京向媒体指出，对于工程重启，县民的愤怒与悲伤非常之大。他表示“不会让事情那么容易地发展下去”，强调不会让中央政府按照预想推进。
在中央政府重启工程的边野古的美军施瓦布军营大门前，从当天早上起约有250名反对搬迁的市民集会抗议。
防卫省冲绳防卫局27日上午收到了撤回取消沿岸地区填海造地许可的县政府的通知文件。由此填海造地许可恢复效力，下午2点重启了工程。进行了用于拴住海上保安厅橡皮艇等的浮码头的设置作业。（完）