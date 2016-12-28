详讯：日本政府重启填海造地工程 冲绳知事决心阻止

日本政府重启填海造地工程 美军普天间机场搬迁相关工程重启，在名护市边野古沿岸进行了用于拴住海上保安厅橡皮艇等的浮码头设置作业。共同社直升机航拍于12月27日下午4时43分。（共同社）

【共同社12月27日电】日本政府27日下午重启了驻日美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁目的地名护市边野古沿岸的填海造地工程。对于中央政府拒绝磋商、重启工程的强硬态度，美军新型运输机“鱼鹰”迫降事故后中央政府的应对导致不满情绪高涨的冲绳加剧了反对。知事翁长雄志表示“绝对不允许建设新边野古基地”，再一次表示决心动用一切权限阻止边野古搬迁。

由于在最高法院的审判中败诉，翁长26日表明撤回取消填海造地许可的决定。27日填海造地许可再次生效，因此施工成为可能。诉讼期间因中央政府与县方的和解，施工一度中断，这是约9个半月以来的重启。中央政府和冲绳县激烈对立的普天间机场搬迁问题进入了新阶段。

今后的焦点是向海中投入沙土开始填埋的时期。由于对自然环境有显著影响，以后要恢复原状十分困难，反对搬迁的市民的阻止活动也可能激化。填海造地时所需的“岩礁粉碎许可”明年3月底将迎来更新期限，翁长考虑使用该许可的权限等与中央政府对抗。

冲绳在13日的“鱼鹰”迫降事故后，对于容忍了很快复飞的中央政府的不信任感加剧。翁长27日在东京向媒体指出，对于工程重启，县民的愤怒与悲伤非常之大。他表示“不会让事情那么容易地发展下去”，强调不会让中央政府按照预想推进。

在中央政府重启工程的边野古的美军施瓦布军营大门前，从当天早上起约有250名反对搬迁的市民集会抗议。

防卫省冲绳防卫局27日上午收到了撤回取消沿岸地区填海造地许可的县政府的通知文件。由此填海造地许可恢复效力，下午2点重启了工程。进行了用于拴住海上保安厅橡皮艇等的浮码头的设置作业。（完）