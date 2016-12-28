聚焦：“国后水道”是俄核潜艇通道 日俄领土谈判困难重重

【共同社12月28日电】关于俄罗斯总统普京访日而被期待有所进展的北方四岛领土问题，虽然本月中旬的日俄首脑会谈上，双方就启动有关共同经济活动的磋商达成了协议，但领土归还并未取得清晰可见的进展。在与日本首相安倍晋三会谈结束后的记者会上，普京提到了俄罗斯在国家安全层面的担忧。显然，撇开军事性视角就无法解决领土问题。熟悉俄安全问题的日本专家、防卫研究所地域研究部部长兵头慎治近日接受采访，分析了会谈结果。

本月16日，普京在与安倍的联合记者会上谈到了存在《日美安保条约》以及有必要确保以远东城市符拉迪沃斯托克为基地的俄太平洋舰队舰船进入太平洋的通道。兵头指出：“普京此言指的是国后水道。”

国后水道位于国后岛和择捉岛之间，水深超过400米。俄罗斯在堪察加半岛与萨哈林环绕的鄂霍次克海平时就有搭载核导弹的核潜艇航行，执行可反击美国核攻击的机制。这些核潜艇的通道便是国后水道。

1956年《日苏共同宣言》写明两国缔结和平条约后，将向日本移交色丹和齿舞两岛。兵头解释称：“普京明确地暗示了由于存在国后水道，大的（国后岛和择捉岛）难以归还。普京似乎希望在《共同宣言》的界线内采取措施。”

▽担忧美军行动

兵头认为，普京谈及日美安保的部分显示出“担心较小的2岛归还日本后成为《日美安保条约》适用对象，紧急状态下美军可能会展开行动”。对俄罗斯而言，北方四岛领土问题是军事和国家安全问题，同试图通过开展经济合作来推动政治谈判的日方在思考方式上并不相同。

不过，兵头也例举称普京表示不会推后和平条约缔结事宜，认为其并非完全无意回应领土谈判。

兵头说：“从‘希望（日本）考虑（俄方的）安全问题’这一表述来看，给人的印象是，在内容不对外公开、仅有翻译在场的两国首脑会谈中，进行了相当深入的交谈。看起来似乎是以和平条约谈判进展为前提的讨论。”

至于为实现归还2岛，色丹岛和齿舞岛能否从《日美安保条约》适用对象中剔除，兵头明确表示：“制定例外规则这一做法本身将降低日美同盟的效果。不能想象日方会提出这样的议题。”

另一方面，兵头指出：“俄罗斯也在一定程度上承认日美同盟是亚太地区稳定的因素之一。”如果俄罗斯从东亚整体安全的角度来看待与日本缔结和平条约、实现关系正常化，那么在安保条约问题上“最终或许有可能让步”。

▽能否共享利害

此次的首脑会谈中，俄方强烈要求重启日俄外长防长磋商（2+2磋商）。兵头指出，在东亚的安全问题中，日俄围绕朝鲜问题的立场基本一致；因而之后在对中国和美国的认识上，日俄如何相互靠拢就很重要。兵头表示，若能从共享安全问题方面的认识，进一步发展到共享利害关系，“那么（领土谈判）的走向或许将大为不同”。（完）