分析：安倍访问珍珠港 战后和解行至中途

【共同社火奴鲁鲁12月27日电】日本首相安倍晋三与美国总统奥巴马一同首次在夏威夷珍珠港悼念死难者的背景因素在于：有意展示战胜国和战败国的和解，促使历史认识问题告一段落。但以中韩两国为首，关于过去大战的和解之路才行至中途，依然需要有直面历史的姿态。

日美两国首脑共同访问开战地，意义重大。加上奥巴马访问被原子弹轰炸的广岛，日美给人以克服战争过往、构建起强有力同盟的印象。

安倍在演说中未有对过去战争“道歉”的表述，这也是为了把重点放在日美关系的未来上。奥巴马在广岛也未就投下原子弹道歉。

另一方面，中国及韩国对历史问题很敏感。安倍在去年8月的战后70周年谈话中介绍称历代内阁持续道歉，表示“这些历代内阁的立场今后也将是坚定不移的”，以此寻求理解。

此次，安倍强调日美和解是凭借美方“宽容之心”而实现的，似乎意在敦促中韩有所让步。中国把历史问题与国内的爱国教育相结合，用于加强团结。对于这类态度，日方无疑感到不知所措。

虽然如此，日本贸然冲入鲁莽战争的过往无法消除。安倍在70周年谈话中也呼吁，“不能让与战争毫无关系的子孙后代担负起继续道歉的宿命”。不过，要与邻国推进和解，就不能搁置历史问题。（完）