详讯2：日美首脑赴珍珠港悼念 强调“和解”未提道歉

日美首脑赴珍珠港悼念并演讲 12月27日，美国总统奥巴马（右）与日本首相安倍晋三在美国夏威夷珍珠港结束演说后，挥手离开会场。（共同社）

【共同社火奴鲁鲁12月27日电】日本首相安倍晋三27日上午和美国总统奥巴马前往夏威夷珍珠港的亚利桑那纪念馆悼念。两国首脑向袭击珍珠港事件的遇难者等献花并默哀，之后在附近的码头发表演讲。安倍强调曾经交战的日美两国构筑同盟关系的“和解的力量”的意义。该演讲表态“贯彻不战誓言”，但不含对过去大战道歉的表述。奥巴马称日美同盟“前所未有的牢固”，强调将主导地区和平。

两国首脑演讲后与袭击珍珠港事件中幸存的美军退役军人等握手。安倍是首个访问亚利桑那纪念馆的日本现任首相，实现了历史性的访问。此次访问强调面向未来，力争让“战后”告一段落，同时也有意加强日美之间的“纽带”。上世纪50年代，吉田茂、鸠山一郎、岸信介这三名日本首相也曾访问珍珠港。

追悼之前，两位首脑举行会谈，就强化同盟的方针达成了一致。

亚利桑那纪念馆建于75年前日军袭击珍珠港时被击沉的美军战舰上方。奥巴马今年5月访问了被原子弹轰炸的广岛并献花。安倍赴珍珠港悼念实际上是回礼。

安倍在17分钟的演讲中，向克服敌对关系的美国国民展示出的“宽容之心”表示了感谢，并称“美国在战后为日本开辟了再次回归国际社会的道路”。”他还表决心说，将把“战后70年来的和平国家步伐”作为“不变的方针”贯彻下去。

有关日美关系，安倍指出两国“成为了历史上罕见的、深刻而强力结合在一起的同盟国。”考虑到美国候任总统特朗普即将就任，安倍强调去年4月自己在美国国会演讲中指出的“希望同盟”的重要性不变，“宽容的心、和解的力量，这些正是当今世界所必需的。”奥巴马也肯定称“日美选择了友情与和平。”

安倍在演讲开头提到了袭击珍珠港造成了巨大损失和遇难者，强调“在认真回顾这一严肃事实时，我无言以对”。他强调称：“作为首相，致以永远的、沉痛的哀悼。不能再度重演战争惨祸。”

在访问纪念馆之前，安倍顺道前往该馆游客中心，参观了“原爆之子雕像”（位于广岛市）的原型佐佐木祯子折的纸鹤。外相岸田文雄、防卫相稻田朋美此次陪同安倍出访。安倍已于27日下午启程回国。（完）