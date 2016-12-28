详讯2：日美首脑就关注中国航母动向达成共识

日美首脑就关注中国航母动向达成共识 12月27日，日本首相安倍晋三（左）与美国总统奥巴马在夏威夷的美军太平洋司令部举行首脑会谈前握手。（共同社）

【共同社火奴鲁鲁12月27日电】日本首相安倍晋三27日上午与美国总统奥巴马在夏威夷火奴鲁鲁的美军太平洋司令部举行会谈。关于中国航母首次在西太平洋航行，双方一致认为应该从中长期的观点出发，关注航母动向。奥巴马在任的2014年，曾作为美国总统首次明确表示尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定防卫日本义务的《日美安全保障条约》第5条的适用对象。安倍在会谈中对此致谢称这一表态十分“强有力”。

两国首脑在珍珠港悼念遇难者之前举行会谈，耗时约30分钟。双方在任期重合的过去4年间进行了9次正式会谈。由于奥巴马即将在明年1月因特朗普政府上台而卸任，此次是他与安倍的最后一次首脑会谈。双方还着眼于今后的两国关系，确认了加强同盟的重要性。

会谈上，两国首脑还联系中国航母的动向，确认为了让印度洋和太平洋成为自由开放的海域，确保稳定与繁荣，将谋求与印度和澳大利亚等沿岸国家加强合作。安倍称，自己提倡的“积极和平主义”与奥巴马重视亚洲的“再平衡”战略之间合作，推动了日美同盟的强化。

安倍就奥巴马5月访问被原子弹轰炸的广岛之行称，“给许多日本人带去了感动”。奥巴马对此回应说：“访问广岛是最强有力的回忆之一”。

双方就朝鲜核与导弹问题一致同意，为联合国安理会通过的新对朝制裁决议得到履行开展合作。此外，尽管跨太平洋伙伴关系协定（TPP）因美国候任总统特朗普表态退出而前景不明朗，但安倍仍向奥巴马表示不能让自由贸易机制倒退，将坚持不懈地劝说特朗普政府。（完）