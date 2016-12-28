日本原子能规制委要求文科省负责指导“文殊”报废

【共同社12月28日电】日本原子能规制委员会28日召开例行会议，就政府决定报废的日本原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（福井县），听取了主管部门文部科学省负责人关于实现报废工程等的说明。规制委委员长田中俊一提出要求称：“不能一律信任（原子能）机构，希望文科省负责指导所需的方法。”

政府本月21日召开原子能相关阁僚会议，正式决定报废“文殊”。提出用约5年半时间取出乏燃料、2047年完成解体工程。原子能机构拟在明年4月前后制定出实现报废的具体体制计划。

28日的会议上，规制委方面纷纷就乏燃料取出期间的根据、设施解体完成时期的妥当性等提出质疑。文科省负责人回答称“冷却材料是钠，因此取出燃料需要时间，还需要检查仪器”，并说明称“不是交给机构，政府也将负责建立体制”。

规制委去年11月建议文科相变更多次出现安全管理问题的“文殊”的运营主体，但未能找到新的运营主体。规制委得到文科省“将基于报废取出燃料”的答复，并表示同意。

根据现行的规制委规则，需在从堆芯取出乏燃料之后才能申请批准报废措施计划，规制委计划在研究修改规则的同时，最快在下月听取原子能机构理事长儿玉敏雄关于报废工程等的说明。

福井县知事西川一诚对原子能机构负责报废作业一事表示担忧称，“能否充分运营极为令人不安”。（完）