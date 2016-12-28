安倍向奥巴马表示将“切实推进”边野古搬迁

【共同社火奴鲁鲁12月27日电】日本首相安倍晋三27日与美国总统奥巴马会谈，就美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古的县内搬迁工程表示“作为政府将切实加以推进”。有关名护市发生的美军新型运输机“鱼鹰”在训练中迫降的事故，他向奥巴马表示遗憾，并要求美方确保安全和提供信息。奥巴马就该迫降事故的今后应对工作表示“将与日方紧密合作”。

会谈中，安倍就普天间机场强调“边野古搬迁是唯一解决方案的立场没有改变”。关于搬迁所需的沿岸地区填海造地的批准，鉴于日本最高法院日前判决冲绳县在与中央政府的诉讼中败诉，工程已经重启。安倍也向美方通报了此事。日本政府计划尽早开始向海中投入泥沙，进行填海造地。

官房长官菅义伟28日在东京举行记者会，就边野古搬迁表示：“希望尽早推进工程。工程不结束，普天间就危险残存，基地被固定下来的状况依然持续。”

日美两国首脑在会谈中，对位于冲绳县的日本国内最大规模的美军专用设施“北部训练场”部分归还表示了欢迎。双方一致同意继续努力减轻冲绳的基地负担。两国首脑还确认将缔结《日美地位协定》的补充协定。这是鉴于发生男性驻日美军工作人员施暴并杀害冲绳女性事件后的举措之一，该补充协定将明确并缩小至今模糊不清的美军工作人员的对象范围。

有关“鱼鹰”，驻日美军在事故发生6天后就恢复了飞行，导致当地抗议呼声高涨。（完）