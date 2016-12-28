厚劳省将电通公司及自杀员工上司资料送检

【共同社12月28日电】关于日本广告巨头电通公司的女性新员工（当时24岁）过劳自杀问题，厚生劳动省28日以迫使该员工超出劳资协定规定上限违法加班，涉嫌违反《劳动基准法》为由，将作为企业法人的电通公司及1名管理人员（当时是该员工的上司）的书面资料移交检方。

现已查明，除了自杀的女员工外，电通还有超过30名员工被迫违法加班，且少报工作时间超过100个小时。厚劳省今后也将继续调查包括董事在内的公司高层是否参与其中。

电通表示“正在严肃对待。导致此种事态，向相关人员致歉”。

去年12月死亡的女员工在忧郁症发病前，加班时间超过了劳资协定规定的上限。厚劳省认为还有其他员工被迫违法加班，为此派出了东京劳动局的消灭过重劳动特别对策小组，11月7日对电通总公司等实施了调查。

资料送检的理由是电通及当时的上司涉嫌迫使该女员工违法加班并少报工作时间。

电通1991年也曾发生过入职第2年的男员工（当时24岁）过劳之后最终自杀的事件。2010年8月中部支社（名古屋市）、2014年6月关西支社（大阪市）、2015年8月东京总公司都曾因违法加班收到过要求整改的行政建议。此次调查因再次有员工过劳自杀，厚劳省认为事态严重，迅速进行了立案。

据自杀员工家属的代理律师介绍，该女员工去年4月入职，当年12月25日从东京都内的员工宿舍大楼跳楼身亡，今年9月被认定为工伤事故。其忧郁症发病前1个月的加班时间超过100小时，较再前1个月约40个小时的加班时间猛增。（完）