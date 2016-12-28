日本政界对安倍珍珠港之行评价不一

【共同社12月28日电】关于日本首相安倍晋三与美国总统奥巴马一同访问夏威夷珍珠港，日本执政党内相继出现“实现了向世界传递不战誓言”（自民党前防卫相中谷元语）的肯定意见。另一方面，在野的民进党党首莲舫对“一边说着不战誓言，一边强行通过安全保障相关法，连续5年增加了防卫费”提出了质疑。

自民党政务调查会长代理小野寺五典接受采访时称，安倍此行“起到了向世界传递迈向和平的信息的重要作用”。对于安倍演讲不含对过去大战道歉的表述，他指出“当时各有各的情况。对大战死难者进行追悼已经足够。”

官房长官菅义伟在记者会上称“此行是为了祭奠战殁者，不是为了道歉”。他肯定安倍的演讲“向世界展示了把曾作为敌国作战的两个国家变为同盟国的‘和解的力量’”。

公明党党首山口那津男向媒体表示，“表现出了面向未来，不再战争的坚定决心。向世界发出了和解与宽容的精神，具有划时代意义。”

莲舫在党内会议上肯定称“在珍珠港谈及‘不战誓言’有重大意义”，但也批判了安倍政府的安保政策。她同时发表谈话，就安倍的演讲分析称“还不能确定是否向世界传递出了我国对过去大战的真挚总结和反省。”

民进党代理党首细野豪志接受采访时称：“奥巴马总统对广岛、安倍首相对珍珠港分别实现了访问，这是日美和解的象征”。（完）