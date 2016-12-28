日韩慰安妇共识达成满一年 首尔等地举行抗议集会

首尔等地举行抗议集会反对日韩慰安妇问题共识 12月28日，韩国原慰安妇支援团体在首尔的日本大使馆前举行反对日韩共识的抗议集会。图为使馆前的大型慰安妇少女像。（共同社）

【共同社首尔12月28日电】日韩两国政府就慰安妇问题达成共识28日已满1年。反对日韩共识的韩国原慰安妇支援团体“韩国挺身队问题对策协议会”（挺对协）当天在首尔的日本大使馆前针对日本政府举行了数百人规模的抗议集会。

据韩国媒体报道，在韩国南部城市釜山的日本总领馆前的道路上，28日有市民团体摆放了象征受害慰安妇的少女像。虽然市民团体一度采取包围少女像等方式加以抵抗，但最终当地政府工作人员于傍晚将其移走。

韩国最大在野党共同民主党党首秋美爱和首尔市市长朴元淳也参加了首尔的集会。朴元淳宣布首尔市将继续推动慰安妇相关资料申报联合国教科文组织（UNESCO）“世界记忆遗产”运动。挺对协常任代表尹美香表示“反对共识的声音在高涨，世界各地的少女像越来越多。共识已经作废”。

根据日韩共识，日本承认军方的参与和政府的责任，决定提供10亿日元（约合人民币5900万元）由韩国政府设立的财团开展“恢复原慰安妇名誉和尊严，治愈心灵创伤的事业”。在此基础上双方确认慰安妇问题得到“最终且不可逆的解决”。

韩方的财团以这10亿日元为财源，开始向共识达成时仍然在世的46名原慰安妇每人支付现金约1亿韩元（约合人民币57.5万元）。据该财团称，截至本月23日，已有34人表示愿意领取现金，其中29人已领取完毕。

要求日本政府做出赔偿的挺对协等一直反对日韩共识。虽然日本政府要求在履行共识的同时撤走大使馆前的慰安妇少女像，但因韩国国会通过了总统朴槿惠的弹劾追诉案导致国政停摆，撤走少女像变得遥遥无期。（完）