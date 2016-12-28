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2016年12月28日 20時17分

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王将饺子将于2017年4月在台湾开店

2016年12月28日

　　【共同社12月28日电】近日获悉，经营连锁店“王将饺子”的日本王将食品服务公司将于2017年4月上旬在台湾开店，新店力争年销售额超过1亿日元（约合人民币590万元）。该公司曾于2005年进军中国大陆市场，但持续亏损并于2014年撤出。此次欲通过打进台湾东山再起。社长渡边直人（61岁）近日接受共同社采访透露了此事。

　　渡边说明称：“（台湾人的）口味和文化与日本有相似之处，最为亲日。希望推出多家店铺积累经验。”

　　新店将提供拉面和饺子，设想人均消费在800至1000日元。渡边称：“（特色是）日本饮食中的中华料理，虽然是和风，但将打造出时尚印象。希望在台湾作为小奢侈档次来消费。”

　　关于今后在海外的发展，渡边表示将越南及印尼、北美纳入视野正在进行市场调查，称“冷冻饺子在海外也为人们逐渐熟悉，作为市场比中国更有魅力。”

　　关于日本国内的店铺计划，渡边阐述抱负称“东北及冲绳等地还没有店铺，力争使无店铺地区为零”，还考虑在无法很快推出店铺时，销售面向超市等零售店的袋装拉面及饺子。

　　渡边表示，希望将2015年度（2015年4月至2016年3月）753亿日元的销售额（单体业绩）到2020年前后提高至1000亿日元，他积极地表示“尽管很难，但将在考虑员工的工作生活平衡及福利待遇的同时努力实现”。（完）

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