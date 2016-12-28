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2016年12月28日 23時20分

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东芝为获得资金援助与交易银行正式展开磋商

2016年12月28日

　　【共同社12月28日电】28日获悉，预计将在核电业务上计提巨额损失的东芝公司为获得资金援助，开始与交易银行正式展开磋商。这是由于若损失膨胀，财务基础将遭重创。但在交易银行中也有对造成这个结局的经营决策提出质疑的声音，预计谈判将面临曲折。

　　东芝公司9月底的反映财务健康程度的“股东权益比率”仅为7.5%，远低于电子电器行业中被认为有必要达到的30%。但东芝因财务造假问题被东京证券交易所指定为“特设注意市场股票”，事实上无法进行加强财务实力的一般性措施“公开募股增资”。

　　因此，交易银行如何帮助东芝成为关注焦点。预计将讨论认购东芝发行的优先股及利用资本性较高的次级贷款。精通该行业的分析师指出：“东芝能够采取的措施有限，关键要看银行的支援。”

　　但收购美国的核电站建设公司仅1年时间就被迫调低资产价值，对此金融机构也有意见认为“当初决定收购时的判断是否过于乐观”（交易银行相关人士语）。东芝为获得交易银行的理解，有可能被迫进一步裁员。

　　东芝2014财年及2015财年连续两年出现净亏损，其股本截至今年9月底为3632亿日元（约合人民币215亿元），较1年前的约1万亿日元大幅减少。此次损失额有可能多达数千亿日元，股本也有可能瞬间蒸发。（完）

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