安倍结束珍珠港之行回国 拟继续传递日美同盟意义

【共同社12月28日电】日本首相安倍晋三28日（当地时间27日）在美国夏威夷珍珠港与美国总统奥巴马一同悼念战殁者亡灵，展现了历史性和解。安倍计划今后与美国候任总统特朗普也展开合作，向世界传递日美同盟的意义。安倍将为预计于明年1月下旬与特朗普举行的首脑会谈加紧准备。除了深化同盟关系之外，能否改变特朗普退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的主张，及能否维持驻日美军经费负担的现状将成为当前关注的焦点。

安倍还希望推进同其他国家构筑起“面向未来”的关系。其中能否与因历史认识问题而持续批评日本的中国走向和解将成为课题。

安倍通过此次日美两国首脑的悼念活动，强调了曾经交战的日美两国构筑同盟关系的“和解的力量”的意义。并谋求增进与明年1月20日即将就任总统的特朗普之间的信赖关系，进一步强化日美关系。官房长官菅义伟在28日的记者会上强调：“即使特朗普上任，日美同盟也不会改变。”

围绕TPP，安倍把TPP作为政府提出的经济增长战略的核心，将继续向美国说明推进自由贸易符合美国利益，坚持不懈地推动促进其生效。有关驻日美军经费，日本主张“日本已经承担的够多了”（外务省官员语），希望寻求美国的理解。

日方将关注奥巴马政府提出的重视亚洲的“再平衡”战略能否得到维持。安倍关注中国的海洋活动及朝鲜的核开发，并将日美同盟视为维护地区和平与稳定的关键，但根据特朗普新政府的动向将不得不调整安全保障政策。

另一方面，明年是日中邦交正常化45周年，安倍与中国国家主席习近平在11月的会谈中就继续努力改善双边关系达成一致。安倍为缓解两国紧张状态的举措将受到关注。

安倍28日晚乘政府专机抵达羽田机场回国。（完）