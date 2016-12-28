安倍欲借助首脑外交巩固政权掌握国会主导权

【共同社12月28日电】结束对美国夏威夷珍珠港进行历史性访问后，日本首相安倍晋三准备在明年1月中旬历访菲律宾等4国。希望借助从本月中旬俄罗斯总统普京访日为首的一系列首脑外交来巩固政权，在重要事务堆积如山的下届例行国会中掌握主导权。与美国候任总统特朗普的会谈也在以其上任伊始的明年1月27日为中心进行协调，这或将成为安倍“显示本领的场面”。

共同社12月实施的舆论调查结果显示，安倍内阁支持率为54.8%，较上月下滑了5.9个百分点。原期待通过普京访日能够为北方四岛问题的谈判打开局面，但四岛归属问题并无进展，此外还受到了自民党在临时国会上急于通过以赌场为中心的综合度假区（IR）建设推进法的影响，但即便如此，安倍政府仍维持着超过50%的支持率。

安倍周围人士认为“大部分国民都积极地看待首相访问珍珠港一事”。政府内部大部分人认为此举能够挽回似乎不见成果的日俄首脑会谈的影响。

在明年最先对澳大利亚等国进行的外访中，把应对不断强化海洋活动的中国纳入考虑范围中，强化与各国的合作成为焦点。在与特朗普的会谈中预计深化日美同盟及跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等将成为主题，会谈成果将成为今后政权运营的试金石。

预计在例行国会中还将围绕完善天皇退位的相关法律及劳动方式改革相关法案等进行审议。

安倍希望通过外交获得政权的推动力。但在珍珠港发表演说，大力宣传“和解的力量”之后不久，复兴相今村雅弘便参拜了靖国神社。可能给难得的外交成果蒙上一层阴影。（完）