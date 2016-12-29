电通社长因员工过劳自杀事件将于下月引咎辞职

电通社长因员工过劳自杀事件将引咎辞职 12月28日下午，电通社长石井直在东京中央区举行记者会道歉并表示下月将引咎辞职。（共同社）

【共同社12月28日电】围绕日本广告巨头电通公司的女性新员工高桥MATSURI（当时24岁）过劳自杀事件，社长石井直（65岁）28日在东京举行记者会，表明将于下月辞职，为以高桥自杀为开端的违反《劳动基准法》事件承担责任。石井认为如果继续被动应对，给2020年东京奥运会和残奥会等关乎公司命运的业务造成的负面影响有可能继续扩大。

在此之前，厚生劳动省东京劳动局当天上午以涉嫌违反《劳动基准法》为由，将作为法人的电通及1名男性管理人员（当时是高桥的上司）的书面资料移交检方。劳动局向包括石井在内的董事了解情况，将全面调查公司高层是否有组织参与其中。东京地检也计划向公司干部了解情况。

因过劳等的自杀已成为社会问题，外界针对电通企业体制的批评越发严厉。电通将采取新的经营体制，包括听取外部意见推进工作方式及业务改革，加紧恢复信誉。

石井在记者会伊始道歉称：“没能阻止过度劳动。由衷表示歉意。”下个月的董事会上将就一系列问题对执行董事等作出处分。

去年12月高桥自杀后被认定为工伤事故，以此为契机查明电通超过劳资协议（三六协定）规定的长时间劳动已然常态化。记者会时在座的副社长中本祥一（66岁）就过劳的原因阐述见解称：“过强的上下级关系等本公司独有的企业氛围造成了很大影响。”关于高桥的自杀，他表示“考虑到其业务经验尚浅，无法否认存在被指职权骚扰的情况”，同时说明称不认为有违法行为。

电通介绍称，尽管月加班时间（法定工作时间外）超过80小时等业务负担很重的员工在逐年减少，但今年1月至11月仍有114人。据悉也存在少申报工作时间等情况。电通计划新设负责工作管理及防止职场骚扰的专职岗位等，将加速改善工作环境。（完）