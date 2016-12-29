详讯：日本防卫相稻田朋美参拜靖国神社

【共同社12月29日电】日本防卫相稻田朋美29日上午参拜了位于东京九段北的靖国神社。这是稻田今年8月就任防卫相后的首次参拜。她在首相安倍晋三赴美国夏威夷珍珠港与总统奥巴马一起进行祭奠的次日参拜了该神社。靖国神社合祀着远东国际军事法庭审判（东京审判）的甲级战犯，中韩两国对此表示批评与关切。安倍在神奈川县茅崎市的高尔夫球场回答媒体记者提问时称“无可奉告”。

韩国外交部发表发言人评论称此举“令人愤慨”，韩国国防部也对此表示担忧。中国媒体进行了批评性报道。

稻田接受记者采访时，提及安倍访问珍珠港和奥巴马5月访问被原子弹轰炸的广岛，称“最激烈战斗过的日本与美国如今形成了最强有力的同盟关系。我也是为了报告此事，怀着希望着眼未来，构筑日本与世界的和平的想法进行了参拜。”稻田陪同安倍一起出访了珍珠港。

稻田在登记簿上写的是“防卫大臣 稻田朋美”，并自费献上了“玉串料”（祭祀费）。她表示：“防卫大臣稻田朋美作为一个国民进行了参拜。”

稻田还强调称：“不想成为忘恩负义之徒。”对于中韩的反应，她表示：“我认为无论持何种历史观，无论是敌是友，向为祖国献出生命的人表达感谢、尊敬和追悼之意的行为能够得到理解。”

稻田往年都会在终战纪念日的8月15日进行参拜。在刚就任防卫相不久的今年的终战纪念日则未参拜。因为匆忙出访非洲东部国家吉布提，她还缺席了全国战殁者追悼仪式。

安倍内阁的复兴相今村雅弘也于28日参拜了靖国神社。（完）