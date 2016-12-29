解读：安倍珍珠港演讲着力“宽容” 回避道歉

【共同社12月29日电】日本首相安倍晋三27日在美国夏威夷珍珠港发表演讲，其基调是去年的战后70周年谈话和在美国国会的演讲。不过，此次演讲回避了关于过去大战的道歉和反省，着力于强调战后“美国的宽容”和“日美和解”。从中似乎可以看出，安倍或许是考虑到在历史认识问题上对日本进行制约的中国和韩国，有意促使中韩像美国那样达成妥协。以下是对该演讲的分析解读。

安倍的珍珠港演讲以“和解之力”为题，包括英语标题在内的演讲全文约2450字。安倍6次提到“和解”，7次提到“宽容”，在日语约17分钟的演讲过程中，始终表情严肃。

珍珠港演讲处于去年8月战后70周年谈话和同年4月美国国会演讲的延长线上，也明显存在再次使用此前相似表述的部分。此次演讲中“绝不能让战争悲剧重演。我们立下了这样的誓言。因此在战后，创建了自由民主国家，注重法治，并始终坚守不战誓言”这一段基本沿袭了战后70周年谈话。安倍提及在日本战后贫困期“不惜一切送来食物、衣服的正是美国、美国国民”的逸事，这在美国国会演讲中也作过介绍。

不同之处在于：珍珠港演讲未涉及对过去大战的“深刻悔悟”、“深刻的反省”。安倍在此次演讲用“我无言以对”、“祈祷逝者之灵，永远安息”来表达哀悼之意，其根底上存在的或许是战后70周年谈话中“不能让与战争毫无关系的子孙后代担负起继续道歉的宿命”的意识。

取而代之被强调的则是“美国国民的宽容之心”。安倍提及美军为在袭击珍珠港美军基地时战死的日本海军中佐饭田房太建了纪念碑，大赞“即便交战为敌，也会致以敬意。即便仇恨为敌，也会努力理解”。

安倍还引用深受美国国民爱戴的总统林肯的名言“对任何人都不应抱有恶意，对任何人都要以慈悲为怀”，无疑是想消除美国国内对日本袭击珍珠港心存芥蒂的状况。

今年5月美国总统奥巴马访问被原子弹轰炸的广岛时的感言可能也产生了影响。奥巴马对投下原子弹称“我们共同负有正视历史的责任”，但未道歉，也未谈及此事的是非功过。（完）