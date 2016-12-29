日本有识之士要求将和解与宽容扩至日美以外

【共同社12月29日电】日美两国首脑当地时间27日在夏威夷珍珠港反复强调了“和解与宽容”及牢固的日美同盟。听到演讲的日本有识之士等向首相安倍晋三提出将和解扩展到中国等亚洲国家的要求。除了指出安倍发言中立足历史的内容不充分外，还提出了“是不是忘记了冲绳”的疑问。

“访问珍珠港是非常好的事，但如果可被称为此次访问关键词的‘和解与宽容’的精神仅止步于日美关系，那就没有意义。”前防卫部门官员、曾任内阁官房副长官补的柳泽协二如是说。他还强调日美开战的背景因素是日本侵略中国，“有必要与中国也构建起基于和解与宽容的关系”。

熟悉战后补偿问题的惠泉女学园大学名誉教授内海爱子也表示：“‘和解与宽容’是漂亮的词汇，只有将和解扩展至曾是战场的亚洲各国，才能让其伴随有内涵。希望（政府）也致力于向遭受所有战争灾难的日本人、朝鲜和台湾出身者们道歉并给予补偿。”

她还表示：“牢固的日美同盟建立在被迫承担基地重负的冲绳的牺牲之上。至今仍在静坐反对新基地建设的冲绳人们的感受如何呢。”

熟悉日美关系史的立正大学特聘教授增田弘分析称，奥巴马的演讲涉及了开战情况等，内容“客观且具体”；与此相对，罗列对美致谢言辞的安倍的演讲则“主观且感性”。他还列举称日本在对美宣战之前就袭击了珍珠港，指出：“首相的发言应该提及开战的原委，强调正在严肃对待。首相正视历史事实的姿态不够。”（完）